Libano: segretario Lega araba Aboul-Gheit a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheit, è arrivato oggi a Beirut, pochi giorni dopo che l'enorme esplosione che ha colpito il porto della città. Lo hanno riferito i media locali egiziani. "La Lega araba starà al fianco del Libano e la sosterrà il più possibile e sarà disponibile ad aiutarla a superare le ripercussioni di questa esplosione", ha detto Aboul-Gheit al suo arrivo all'aeroporto di Beirut. "Sono venuto per le condoglianze, il conforto e per esprimere il sostegno e la solidarietà araba al Libano di fronte a questo crudele calvario", ha continuato. Il segretario generale della Lega araba incontrerà i funzionari e i politici libanesi per capire le esigenze del Libano e i metodi seguiti per far fronte a quella che ha definito una "catastrofe umanitaria". Aboul-Gheit ha espresso soddisfazione per la reazione araba che ha rispecchiato una forte solidarietà nei confronti del Libano. (Res)