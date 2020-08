Roma: neopatentato al volante ubriaco, denunciato 20enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, questa notte, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno sorpreso un neopatentato di circa 20 anni alla guida di un mezzo, non di sua proprietà, in stato di alterazione etilometrica, aspetto per cui è stato deferito all'Autorita Giudiziaria. Un altro soggetto è stato intercettato dai cani antidroga della Polizia di Stato fuori ad un locale e trovato in possesso di numerose banconote da 20 euro, aspetto che ha insospettito gli agenti e che ha portato all'individuazione di panetti di cocaina, rinvenuti presso la sua abitazione. Per tali motivi è scattato l'arresto. (Rer)