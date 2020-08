Decreto Agosto: Moronese (M5s), un miliardo nel 2021 a Comuni per riqualificazione territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Ambiente del Senato Vilma Moronese, del Movimento cinque stelle, afferma che "con il decreto Agosto i fondi previsti dalla norma Fraccaro per il 2021 saranno raddoppiati. Si tratta di un passo avanti importantissimo. Con l'ultima legge di Bilancio, infatti - ricorda la parlamentare in una nota -, era stato messo nero su bianco lo stanziamento di 2,5 miliardi, 500 milioni l'anno, per i Comuni per la riqualificazione dei territori attraverso progetti di sostenibilità ambientale. Ecco, per il 2021 i Comuni avranno a disposizione esattamente il doppio: un miliardo. Per il M5s", conclude Moronese, "lo sviluppo nel rispetto nell'ambiente resta il primo obiettivo e oggi diamo ai Comuni un'arma in più".(Com)