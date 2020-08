Bulgaria: proteste contro il governo, allestiti nuovamente gli accampamenti a Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti bulgari, che protestano contro il governo guidato dal premier Bojko Borisov, hanno allestito nuovamente gli accampamenti con le tende ed i blocchi stradali nel centro di Sofia, a meno di un giorno dalla loro rimozione da parte della polizia. Lo ha confermato ai giornalisti un rappresentante della polizia bulgara, che ha parlato anche di "barricate più forti e durature" che impediscono l'accesso anche a mezzi come ambulanze o camion dei vigili del fuoco. Sono state 12 le persone arrestate e poi rilasciate nelle scorse ore, tra cui uno degli organizzatori delle proteste, Arman Babikyan, e l'attivista Manol Glisev. Di queste 12 persone, 8 sono state arrestate perché si sono rifiutate di obbedire agli ordini della polizia mentre 3 erano prive di documenti d'identità. Il vicedirettore della polizia di Sofia, Toni Todorov, ha spiegato ieri in conferenza stampa che la decisione di rimuovere le tende è stata presa per evitare un aumento delle tensioni a causa del malcontento della cittadinanza per il blocco del traffico. Nell'ultima settimana la polizia di Sofia ha ricevuto centinaia di denunce contro i tre principali blocchi stradali attuati dai manifestanti. (segue) (Bus)