Somalia: Guerini su attacco Mogadiscio, i militari italiani stanno tutti bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari italiani in Somalia stanno tutti bene: è quanto ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a seguito dell’esplosione di questa mattina a Mogadiscio, avvenuta nei pressi dello stadio, distante dalla base militare italiana. Il ministro della DifesaGuerini è stato immediatamente informato dal capo di Stato maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli e dal comandante del Comando operativo di vertice interforze (Coi), generale Luciano Portolano, in costante contatto con la base militare in Somalia, sulle condizioni di salute dei militari italiani impegnati nell’ambito della missione. (Com)