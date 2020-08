Corea del Sud: 43 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 43 i nuovi casi di coronavirus confermati in Corea del Sud nelle ultime 24 ore, 16 dei quali collegati a una chiesa di Going City, nella provincia di Gyeonggi. Lo ha comunicato oggi in conferenza stampa Kwon Joon-wook, vice direttore dei Centri sudcoreani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc). Kwon ha ricordato come quella di Going City sia la seconda chiesa in Corea del Sud a essere al centro di un focolaio di coronavirus, dopo i 18 contagi registrati in precedenza nella stessa città. In totale i contagi dall'inizio della pandemia sono 14.562, con 304 vittime per Covid-19. (Git)