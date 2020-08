Coronavirus: Conte firma nuovo dpcm, misure prorogate fino al prossimo 7 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato oggi il nuovo dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri). Le misure resteranno in vigore fino al prossimo 7 settembre, come annunciato ieri sera in conferenza stampa dallo stesso capo dell'esecutivo. "Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19", si legge nel testo, "è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. È fatto obbligo - prosegue il documento - di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, numero 630, del capo del dipartimento della Protezione civile". La proroga delle disposizioni è necessaria, è scritto nel dpcm, "considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale" e "considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea". (segue) (Rin)