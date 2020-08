Milano: filma donne con cellulare in negozi abbigliamento e in casa ha foto pedopornografiche, arrestato 57enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino filippino di 57 anni per detenzione di materiale pedopornografico, trovato in alcuni dispositivi elettronici nascosti in un armadio nel suo appartamento. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale erano intervenuti poco dopo le 13 in un negozio di abbigliamento del centro cittadino perché alla centrale operativa della Questura era giunta la segnalazione di un uomo che si aggirava con fare sospetto. Gli agenti hanno notato che l'uomo, segnalato come molesto da due clienti cui si era avvicinato troppo, aveva un sacchetto di carta al cui interno, sopra una confezione di scarpe e semicoperto da una maglia, aveva appoggiato il proprio telefonino in modalità ripresa video continua. Con questo stratagemma, l'uomo si avvicinava alle donne che incontrava, specie quelle indossanti gonne e pantaloncini, e si posizionava vicino a loro per riprenderle dal basso. Verificato che nel telefonino fossero effettivamente riprese le clienti che avevano chiamato la Polizia e avuta conferma dello stesso uomo della volontà di riprendere le donne per diletto personale, gli agenti delle volanti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare del 57enne. Controllata la camera in cui hanno rinvenuto un computer portatile, i poliziotti hanno chiesto all'uomo di aprire l'armadio chiuso a chiave che si trovava nella stessa stanza: nonostante il 57enne abbia detto che le chiavi le aveva la moglie al momento assente, gli agenti hanno trovato le chiavi nascoste sotto il materasso del letto. All'interno dell'armadio, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato materiale di archiviazione digitale come chiavette usb, hard disk e schede di memoria la cui successiva analisi ha portato alla scoperta di immagini pornografiche e pedopornografiche archiviate in centinaia di cartelle. Inoltre l'uomo, incensurato e regolare, è stato denunciato in stato di libertà per molestie. (Rem)