Libano: salgono a 5 i deputati dimissionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a 5 i deputati libanesi che hanno annunciato le proprie dimissioni a seguito dell'esplosione che ha colpito Beirut martedì scorso. Il presidente del partito Kataeb, il deputato Sami al Jemeil, ha annunciato oggi le sue dimissioni dalla Camera insieme a quelle dei deputati della sua corrente politica. Parlando nel corso dei funerali del segretario generale del suo partito, Nizar Najraian, deceduto a seguito dell'esplosione che ha colpito la capitale libanese, Jemeil ha spiegato che "il partito deve essere in grado di sostenere il sacrificio fatto dal Paese". Secondo il politico "quanto avvenuto non è un incidente ma una catastrofe", per questo "ci facciamo portatori della richiesta di riformare lo Stato". Con le dimissioni dei 3 deputati del partito Kataeb nel parlamento salgono a 5 quelle presentate dai parlamentari in Libano. (Res)