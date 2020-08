Migranti: Regno Unito-Francia, Londra pronta a inviare militari nella Manica per fermare gli arrivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha annunciato ieri le intenzioni di rafforzare i controlli ai confini meridionali, nel Mar della Manica, alla luce dell'aumento del numero di migranti che tentano di attraversare il Canale su piccole imbarcazioni per arrivare nel Regno Unito. Almeno 235 migranti, su 17 imbarcazioni, sono stati intercettati dalle navi della Guardia costiera e dalla Guardia di frontiera britannica nella giornata di giovedì, superando il record di 202 arrivi in un giorno registrato la scorsa settimana. Nei giorni scorsi il governo di Londra ha chiesto alle autorità francesi di fare di più per costringere le imbarcazioni con i migranti a rimanere in Francia. Lo scorso mese i ministri dell'Interno di Londra e Parigi, Priti Patel e Gerald Darmanin, hanno concordato di creare un'unità congiunta dell'intelligence per contrastare quelle che la titolare del dicastero britannico ha chiamato "gang dietro vili commercianti di persone". Il ministro delle Finanze britannico Rishi Sunak ha annunciato ieri che la prossima settimana il ministro per l'Immigrazione del Regno Unito si recherà in vista in Francia per colloqui su "ulteriori e più forti misure richieste per fermare e ridurre" gli arrivi dal Canale della Manica (Rel)