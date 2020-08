Calcio: la Juventus esonera Sarri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Juventus Football Club comunica, in una nota sul proprio sito Internet, "che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra. La società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano". Fatale al tecnico l'eliminazione ieri sera, agli ottavi di Champions League, per mano del Lione. (Com)