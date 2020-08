Albania: presidente Meta, è tempo di costruire l'Europa in patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' tempo per i cittadini albanesi di tornare nel loro paese per tornare in possesso del proprio destino costruendo il futuro europeo in patria. Lo ha dichiarato il presidente dell'Albania, Ilir Meta, in un messaggio diffuso oggi in occasione del 29mo anniversario dell'8 agosto 1991, data dello sbarco della nave Vlora nel porto di Bari. "L'8 agosto 1991, la nave 'Vlora', con a bordo circa 20 mila albanesi, iniziò il suo viaggio verso la libertà, diventando un simbolo di speranza per una nuova vita e un futuro migliore. Lo sbarco sulle coste italiane ha dimostrato al mondo intero la tragedia e il dolore di un popolo che da decenni soffre per la violenza, l'oppressione, la miseria e l'isolamento", ha detto Meta. Il presidente albanese ha aggiunto che "purtroppo anche oggi, dopo 29 anni da questo evento e da queste immagini sconvolgenti che emozionano sempre, il ritmo drammatico dello spopolamento dell'Albania non si è fermato". "In nome di questi straordinari sacrifici umani, è tempo di riporre la speranza nel nostro paese e realizzare il sogno di ogni cittadino per un'Albania come il resto dell'Europa", ha detto Meta. (segue) (Alt)