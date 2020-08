Albania: presidente Meta, è tempo di costruire l'Europa in patria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta negli ultimi tempi che il presidente albanese interviene sul tema del calo demografico e dell'emigrazione. "Il drammatico decremento della popolazione è una delle sfide principali per l'Albania", ha Meta lo scorso 23 luglio, commentando un rapporto delle Nazioni Unite che ha stimato come 1,2 milioni di abitanti abbiano lasciato l'Albania nei tre decenni tra il 1990 ed il 2020. "E' il momento di fermare il progetto anti-nazionale del calo della popolazione", ha dichiarato Meta invitando i cittadini ad unirsi contro questo fenomeno per far "tornare la speranza". "L'Albania senza gli albanesi non ci può essere", ha osservato Meta. Il rapporto delle Nazioni Unite evidenzia la tendenza in calo della popolazione albanese, che potrebbe arrivare ad avere solamente 1,9 milioni di abitanti nel 2100 (rispetto ai circa 2,8 milioni attuali). (Alt)