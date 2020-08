Fase 3: Fraccaro, lavori super bonus al 110 per cento possono partire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, ricorda che "l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare relativa al super bonus al 110 per cento, che ora quindi diventa pienamente operativo: i lavori di efficientamento e messa in sicurezza degli edifici possono partire. È stato un percorso difficile e complesso - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - perché in pochi mesi abbiamo realizzato e messo a punto in ogni dettaglio un provvedimento che non ha precedenti: ora i cittadini potranno ristrutturare a costo zero le proprie abitazioni, dando una spinta decisiva agli investimenti privati e allo sviluppo sostenibile”. Fraccaro aggiunge: "Ho proposto e creduto fortemente nel super bonus come strumento per rilanciare l’economia e favorire la transizione energetica. La norma è stata accolta con estremo favore dalle associazioni produttive e dallo stesso Parlamento, che ha lavorato per rafforzarla. Anche gli istituti di credito, da Banca Intesa a Mps Unicredit, si sono da subito resi disponibili alla cessione del credito. Con il decreto legge Agosto - afferma ancora il sottosegretario - abbiamo poi uniformato i quorum previsti per le assemblee condominiali: ora per autorizzare qualsiasi intervento previsto, dal super ecobonus al super sisma bonus, basterà l’ok della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo dei condomini. In questo modo sara molto più semplice e immediato usufruirne. Ringrazio - conclude Fraccaro - tutti i ministeri che hanno dato il loro prezioso contributo per il super bonus, fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi, e gli Enti coinvolti che si sono impegnati per renderlo possibile. Ora il super bonus è realtà: l’Italia può ripartire, al 110 per cento". (Com)