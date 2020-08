Roma: Fd'I, evitare chiusura imminente cimitero Laurentino, vertici Ama si dimettano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'allarme sulla imminente chiusura del cimitero Laurentino lanciato dai sindacati è purtroppo assolutamente realistico ed addirittura pare che nei prossimi giorni comunque entro il mese di agosto verranno sospese le sepolture". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e i consiglieri del Municipio IX Maurizio Cuoci, Massimiliano De Juliis, Simone Sordini e Riccardo Graceffa. "Se così fosse una enorme porzione di cittadini Romani dovrebbe tornare a seppellire i propri cari a Prima Porta: un ritorno indietro di venti anni che comporterebbe disagi enormi - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. Sono anni che segnaliamo il problema e nel 2017 una delibera della allora Assessore Montanari delineava un percorso per l'ampliamento con circa quattro ettari di aree comunali disponibili. I vertici ama si dovrebbero dimettere a partire dall'ad Zaghis per non aver attuato quanto disposto e spingere di fatto verso una interruzione di pubblico servizio. La Raggi - conclude la nota - intervenga di urgenza per motivi di interesse pubblico e risolva la questione altrimenti si dovrà assumere la responsabilità per questo ulteriore disastro e per le sue gravi conseguenze".(Com)