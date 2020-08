Ue: Gualtieri-Catalfo, richiesta a Commissione europea attivazione Sure per oltre 28 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera di richiesta di attivazione di Sure - prosegue sempre la nota - è accompagnata da un allegato che riassume sinteticamente le informazioni sulle spese effettive e programmate relative alle misure ammissibili al sostegno finanziario della Commissione, con particolare riferimento alle misure decise dal governo nei decreti legge 18/2020, 27/2020 e 34/2020 volte a tutelare i dipendenti e i lavoratori autonomi. Concludendo la lettera, Catalfo e Gualtieri sottolineano come la rapida attivazione di Sure rappresenti un esempio positivo di solidarietà tra gli Stati membri e a favore dei lavoratori europei e si impegnano a proseguire il dialogo sulla risposta dell'Italia alla crisi e sulle politiche appropriate "a sostegno dei lavoratori e del benessere della popolazione in generale". (Com)