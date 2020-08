Droga: nascondono stupefacente in casa, arrestati 3 pusher a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un italiano di 27 anni è stato arrestato ieri sera per spaccio dopo che i poliziotti del commissariato Porta Genova di Milano hanno trovato nella sua abitazione circa 700 grammi di marijuana. Il ragazzo era stato fermato poco prima per un controllo all'angolo tra via Lorenteggio e via dei Gelsomini. Dopo avergli trovato in tasca tre grammi di "erba", è scattata la perquisizione domiciliare dove è stata trovata la busta con la marijuana e bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Altri due interventi antidroga sono stati fatti ieri dai poliziotti della squadra mobile che, in un appartamento di via Chiarelli, hanno rinvenuto e sequestrato 80 grammi di marijuana, 12 di cocaina, tre di hashish, 8.700 euro in contanti e un bilancino di precisione. La padrona di casa, una 51enne italiana con precedenti di polizia, è stata quindi arrestata. Sempre gli agenti, diretti da Marco Calì, hanno arrestato un altro pusher, un 31enne con precedenti per droga, che spacciava nel suo appartamento di via Bixio a Sesto San Giovanni (Milano), sequestrandogli complessivamente 65 grammi di hashish e 27 grammi di marijuana. (com)