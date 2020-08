Roma: incendio in via del Foro italico si propaga a autodemolitore e minaccia insediamento abusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio di sterpaglie si è propagato fino all'interno di un autodemolitore in via del Foro Italico al civico 605, altezza via Foce dell'Aniene. Le fiamme sono divampate poco dopo le 12 e in poco tempo hanno superato la linea di recinzione dell'autodemolitore arrivando alle auto parcheggiate in attesa di demolizione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che stanno tentando di arginare le fiamme per evitare che si propaghino, oltre che alle macchine, nche ad un vicino campo nomadi abusivo fatto di baracche sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale del gruppi Parioli, Cassia e Nomantano, per gestire la viabilità ostacolata dal fumo intenso. Chiusa Via del Foro Italico in ambo i sensi di marcia. Allertata stazione Roma - Viterbo per interruzione servizio del treno. (Rer)