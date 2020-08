Scuola: Pittoni (Lega), difesa che fa Granato di Azzolina è ridicola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama, definisce "ridicola la difesa d'ufficio del ministro Azzolina che fa la senatrice grillina Granato. Anche l'ultimo dei funzionari - continua il parlamentare in una nota - sa che 84.808 sono i posti di insegnante vacanti e disponibili; non le assunzioni, che come ogni anno riguarderanno solo graduatorie ad esaurimento e vecchi concorsi. Ricordo, inoltre", segnala l'esponente leghista, "che a bloccare il primo decreto Scuola - e quindi i concorsi - non fu la Lega, ma i Cinque stelle per colpire i precari dopo aver loro promesso di tutto e di più in campagna elettorale". (Com)