Grecia-Egitto: Dendias, accordo sui confini marittimi tutela interessi ellenici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l’accordo sui confini marittimi tra la Grecia e l'Egitto è "inutile" e insignificante per la Zona economica esclusiva nel Mediterraneo orientale. "L'accordo tra Grecia ed Egitto non ha alcun valore", ha detto Erdogan. "Non c'è bisogno di discutere con coloro che non hanno diritti, specialmente per quanto riguarda le giurisdizioni marittime", ha aggiunto Erdogan. L'accordo è stato firmato giovedì al Cairo dai ministri degli Esteri dei due paesi Dendias e Shoukry e di fatto si contrappone al memorandum Turchia-Libia firmato lo scorso anno che delimitava i confini marittimi dei due paesi senza tenere conto delle acque territoriali di Grecia ed Egitto. Secondo il premier greco Mitsotakis, l’intesa ha inaugurato una nuova realtà basata sul diritto internazionale. Secondo il primo ministro ellenico, con quest’intesa si "crea una nuova realtà nel Mediterraneo orientale in quanto viene ripristinata la legalità nella regione, una legalità che il memorandum illegale e infondato Turchia-Libia ha cercato di sfidare", ha detto Mitsotakis citato dal quotidiano “Kathimerini”. "Con l'Egitto, come abbiamo fatto con l'Italia qualche mese fa, abbiamo dimostrato che il rispetto del diritto internazionale è l'unica via per la sicurezza, la pace, la stabilità e le relazioni di buon vicinato", ha detto il capo del governo ellenico. (segue) (Gra)