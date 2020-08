Grecia-Egitto: Dendias, accordo sui confini marittimi tutela interessi ellenici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo eco alle parole del premier, Dendias ha salutato "l'accordo reciprocamente vantaggioso" che si basa sui principi del diritto internazionale e del diritto del mare, aggiungendo che contribuirà alla stabilità e alla sicurezza della regione. "L'accordo conferma e consolida il diritto delle nostre isole a una piattaforma continentale e a una Zona economica esclusiva", ha detto Dendias denunciando il memorandum Turchia-Libia come nullo e legalmente infondato. "È finito nel bidone della spazzatura, a cui è sempre appartenuto", ha detto. Come previsto, Ankara ha respinto l'accordo fra Atene e Il Cairo, attraverso il suo ministero degli Esteri che in una nota ha definito l’accordo nullo poiché include l'area della piattaforma continentale della Turchia e viola anche i diritti marittimi della Libia. (segue) (Gra)