Grecia-Egitto: Dendias, accordo sui confini marittimi tutela interessi ellenici (4)

- Tuttavia, fonti diplomatiche greche hanno affermato che l'accordo parte di una più ampia strategia di risoluzione delle questioni bilaterali in sospeso, costruendo alleanze con paesi terzi in modo da promuovere gli interessi nazionali basati sul rispetto del diritto internazionale. Le stesse fonti citate da “Kathimerini” hanno sottolineato che si tratta di un accordo equilibrato, pienamente in linea con il diritto del mare in quanto è stato applicato nella pratica e nella giurisprudenza. "La nostra ferma posizione secondo cui le isole hanno diritti sovrani sulla piattaforma continentale e sulla Zee è solennemente confermata... l'influenza delle nostre isole nelle loro zone marittime circostanti è garantita", ha detto una fonte diplomatica, aggiungendo che il messaggio inviato in tutte le direzioni è che la Grecia non sigla accordi illegali, né costringe altri paesi ad agire in tal senso. "Ci auguriamo che la Turchia e la Libia capiranno e si armonizzeranno con questa realtà in modo che tutte le relative questioni in sospeso possano essere risolte", ha detto la fonte. ( (Gra)