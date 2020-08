Decreto Agosto: Fraccaro, per ok super bonus basta 1/3 condomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, annuncia: "Con il super bonus al 110 per cento vogliamo incentivare come mai prima d’ora le opere di efficientamento e messa in sicurezza delle abitazioni, siano esse unifamiliari che condominiali. Per rendere ancora più incisiva questa norma abbiamo previsto - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -, con il decreto Agosto approvato in Consiglio dei ministri, di uniformare i quorum previsti per le assemblee: ora le delibere relative agli interventi del super bonus potranno essere adottate con una maggioranza che rappresenti un terzo dei millesimi dell’edificio. Con la novità introdotta dal decreto Agosto si stabilisce quindi che, per autorizzare qualsiasi intervento che gode della detrazione al 110 per cento sarà sufficiente la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno terzo del valore dell’edificio". Fraccaro aggiunge: "In questo modo si consente ai condomini di accedere al super bonus in modo molto più semplice e immediato, favorendo così ulteriormente l’applicazione di una norma che secondo le stime dell’Ance avrà una ricaduta economica pari a 21 miliardi di euro. Il nostro obiettivo - conclude il sottosegretario - è che tutti possano rendere più efficiente e sicura la propria casa facendo ripartire l’edilizia, l’economia e il Paese al 110 per cento". (Com)