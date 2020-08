Roma: spaccano vetro e rovistano nell'auto di un turista, fermati due minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 14enne già noto alle forze dell’ordine e un 15enne, entrambi domiciliati nel campo nomadi di Castel Romano Sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Ieri pomeriggio, transitando in vico Jugario, i militari hanno sorpreso i giovanissimi ladri che, dopo aver infranto il vetro posteriore, stavano rovistavano all’interno e nel bagagliaio di un Suv, parcheggiato lungo la strada. Intervenuti immediatamente, i Carabinieri li hanno bloccati e sono risaliti al turista che aveva in uso il veicolo, riaffidandoglielo senza che nulla fosse stato asportato. Gli arrestati sono stati accompagnati nel centro di prima accoglienza minori di via Virginia Agnelli, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Rer)