Coronavirus: Salvini, Conte regalava mascherine alla Cina ma conosceva rischi per l'Italia, si dimetta

- A giudizio del leader della Lega, Matteo Salvini, "anche sulle zone rosse Conte mente sapendo di mentire. E non ha mai risposto nemmeno a quanto dichiarato il 21 aprile scorso dal dirigente del ministero della Salute, Andrea Urbani: dall’inizio del 2020 - continua l'ex ministro dell'Interno in una nota - il governo aveva un piano segreto per contrastare il Covid-19, ma non l’aveva diffuso per non scatenare il panico. Perché palazzo Chigi non avvertì almeno le Regioni? Perché palazzo Chigi non ha mai risposto alle richieste di chiarimento dei governatori? E perché, a metà febbraio, la Farnesina annunciava il decollo di un volo da Brindisi con 18 tonnellate di guanti, mascherine, tute e occhiali protettivi destinate alla Cina? Il governo - prosegue l'ex vicepremier - sapeva dei rischi per il Paese, ma aiutava Pechino e impoveriva le scorte nazionali? Bugiardi, irresponsabili, anti-italiani: Conte e i suoi ministri si dimettano". (Com)