Fase 3: Patuanelli, con circolare Agenzia entrate super bonus 110 per cento pronto a dare spinta fondamentale a crescita

- Il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sottolinea: "Con la circolare dell’Agenzia delle entrate il super bonus 110 per cento è pronto per dare una spinta fondamentale alla crescita del Paese, anche grazie alla definizione della cessione dei crediti d’imposta direttamente agli istituti finanziari. Dunque - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook - dando modo a tutti di poter fare interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico a costo zero. Ora tocca a imprese e cittadini cogliere questa opportunità", conclude Patuanelli, "sfruttando una riforma direi epocale per il settore dell’edilizia". (Rin)