Decreto Agosto: D'Uva (M5s), ottima notizia potenziamento norma Fraccaro per rilancio territori

- Francesco D'Uva, deputato questore del Movimento cinque stelle alla Camera, segnala che "il prossimo anno i Comuni italiani avranno a disposizione un miliardo di euro per realizzare interventi di riqualificazione del territorio e di sviluppo sostenibile. Il decreto Agosto - spiega il parlamentare in una nota - contiene infatti un'importantissima misura, oltre a quelle di sostegno alle imprese e ai lavoratori: il potenziamento della norma Fraccaro con l'aumento di 500 milioni dei fondi già stanziati per il 2021". Per l'esponente del M5s, "si tratta di un'ottima notizia: consentire ai Comuni di fare più investimenti vuol dire rimettere in moto l'economia e i territori, e indirizzare il Paese sempre di più verso la sostenibilità ambientale. Con le risorse, ora raddoppiate, dei fondi della norma Fraccaro, riapriranno cantieri, si faranno interventi di messa in sicurezza delle scuole, si realizzeranno progetti di mobilità sostenibile e di efficientamento energetico. Sono questi - conclude D'Uva - gli investimenti che servono all'Italia per inaugurare una nuova stagione di crescita, guardando sempre al futuro". (Com)