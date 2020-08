Difesa: Tofalo (M5s), nel decreto Agosto importanti misure per comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, dichiara di essere "particolarmente soddisfatto e contento per gli importanti risultati che la Difesa ha raggiunto ieri grazie al via libera dato dal Consiglio dei ministri al decreto legge cosiddetto agosto. Finalmente, dopo anni di attesa - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -, siamo riusciti a risolvere la vicenda dei lavoratori precari dei reparti del genio campale dell'Aeronautica militare. Sono ben 145 le unità che verranno finalmente stabilizzate. Con il ministro della Difesa, avvalendoci degli uffici competenti, abbiamo lavorato tanto su questo dossier che riguarda in modo particolare il personale civile del dicastero. Ora guardiamo avanti e continuiamo senza fermarci un solo istante". Tofalo aggiunge: "Tra le altre misure contenute nel decreto legge, dopo lo stanziamento di 79 dei 203 milioni previsti dal programma di ammodernamento della stazione navale Mar Grande di Taranto, è stata approvata l'assunzione, nell'arco di un triennio, di 315 unità di personale civile con profilo tecnico. Non finisce qui. Infatti in materia di sicurezza, è stato prorogato l'incremento di 753 unità di personale militare impiegato nell'operazione 'Strade sicure', per far fronte ai maggiori impegni derivanti dall'emergenza coronavirus, fino al 15 ottobre 2020. È stato quindi autorizzato il pagamento di 40 ore mensili di straordinario a tutto il personale delle Forze armate impiegato". Il sottosegretario si dice, infine, "molto soddisfatto di quanto siamo riusciti a realizzare in queste ultime settimane e continueremo a lavorare senza sosta con il massimo dell'impegno".(Com)