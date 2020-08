Frosinone: avventori senza mascherine e non distanziati, chiuso locale ad Atina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare non fa rispettare le prescrizioni anticovid ai clienti e, per questo, un locale in pieno centro ad Atina, di proprietà di un romano, è stato fatto chiudere. Nel corso del controllo svolto dai carabinieri, è stato accertato che nella parte esterna dell’esercizio, circoscritta da una recinzione, era presente un elevato numero di avventori tutti sprovvisti di dispositivi di protezione individuale, i quali creavano una situazione di forte assembramento. Al gestore, quindi, è stata contestata la violazione delle relative norme previste dal Dpcm del 14 luglio 2020 in materia di assembramenti in luoghi pubblici e aperti al pubblico, procedendo all’immediata chiusura del locale, con contestuale proposta di sospensione temporanea dell’attività alla competente Autorità amministrativa. (Rer)