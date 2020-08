Decreto Agosto: Bernini (FI), più ombre che luci, manca strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che "il decreto legge Agosto, l’ennesimo approvato salvo intese non è un bel viatico né un messaggio rassicurante per il Paese. Il governo - osserva la parlamentare in una nota - continua a mettere toppe senza una vera strategia di rilancio. Alcune misure, come la moratoria su mutui e prestiti, sono condivisibili, come il ricorso agli sgravi contributivi, ma sul terziario, che rischia di pagare il prezzo più alto della crisi, bisognava fare di più. Bene il bonus filiera Italia, ma perché sono scomparsi i bonus ristoranti, fondamentali per rilanciare i consumi? E senza consistenti contributi a fondo perduto troppe aziende rischiano di chiudere". Per l'esponente di FI, "anche sui licenziamenti si è trovato un compromesso, ma il blocco rischia di diventare un danno alle imprese, alla ripresa dell’economia oltre che un ostacolo alle ristrutturazioni aziendali e all’occupazione giovanile. I decreti anti Covid costano cento miliardi di deficit aggiuntivo, ma potevano e dovevano contenere più provvedimenti strutturali per far ripartire il Paese attraverso investimenti nelle infrastrutture, nella digitalizzazione e nel settore sanitario, ma di Mes (Meccanismo europeo di stabilità) non si può nemmeno parlare. Una strategia di riforme, però - conclude Bernini -, andrà messa in campo per i fondi del Recovery fund, e questo governo che naviga a vista non pare proprio averne la capacità". (Com)