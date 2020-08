Decreto Agosto: Pesco (M5s), altri 12 miliardi di euro per sostenere lavoratori e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il presidente della commissione Bilancio del Senato, Daniele Pesco, del Movimento cinque stelle, osserva che "con il decreto Agosto arrivano altri 25 miliardi raggiungendo così ben 100 miliardi stanziati da questo governo per lavoratori, imprese e famiglie. In particolare, grazie al lavoro della ministra Catalfo - prosegue l'esponente dell'esecutivo in una nota -, ci sono ben 12 miliardi per prorogare la Cassa integrazione, il blocco dei licenziamenti e una decontribuzione al 100 per cento per le aziende che assumono a tempo indeterminato. Ci sono 3 miliardi di euro per il settore turistico e un grande piano per il Mezzogiorno con sgravi fiscali per le imprese". L'esponente del M5s aggiunge: "Continua così l'azione di questo governo che da un lato sostiene chi è stato messo in crisi dall'emergenza portata dal Covid-19 e dall'altro lavora per rilanciare l'economia e far ripartire il Paese".