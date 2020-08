Fase 3: Sciotto (Fapi), super bonus consentirà ripresa economica ed occupazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, dichiara che "finalmente è possibile usufruire del super bonus al 110 per cento. L'Agenzia delle entrate con la pubblicazione della circolare lo ha reso pienamente operativo. Le imprese possono avviare i lavori di efficientamento e messa in sicurezza degli edifici. Questa misura - prosegue il leader della Fapi in una nota - consentirà una ripresa economica ed occupazionale senza precedenti. È uno dei pochi provvedimenti centrati dal governo, tra le norme inserite nei decreti emanati in fase emergenziale, che avrà una ricaduta concreta a favore di imprese e cittadini". (Com)