Stadio Roma: Grancio (Misto), Pallotta vende società e Raggi approva convenzione

- La Raggi approva la "convenzione urbanistica e l'accordo di programma per la Roma-Lido, in realtà atto già dovuto ai cittadini a prescindere dallo stadio". Lo dichiara Cristina Grancio, capogruppo del Misto in assemblea Capitolina, in relazione alle notizie di oggi sullo stadio della Roma. "Quale è il senso di tale azione dopo che Pallotta ha stipulato il preliminare per la vendita della Roma? Soprattutto perché Pallotta vende ad un passo di quello che sembrava essere il suo traguardo? Forse non poteva più farla lui questa operazione? E se fosse cosi, perchè? Perchè la Raggi spinge sull'acceleratore per la costruzione di un'opera privata senza aver interloquito con il suo futuro proprietario mettendolo al corrente che tutte le criticità riguardo all'ubicazione scelte lo rendono, di fatto, irrealizzabile?. In attesa di queste risposte"-conclude la Consigliera Grancio-"chiederò per l'ennesima volta di avere la convenzione urbanistica che ormai ha avuto modo di leggere tutta la stampa tranne chi ne ha diritto ed ha la responsabilità di votarla".(Com)