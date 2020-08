Decreto Agosto: Cancelleri (M5s), lavoro governo continua determinato e incessante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alle Infrastrutture ed ai Trasporti Giancarlo Cancelleri, del Movimento cinque stelle, afferma che "continua determinato e incessante il lavoro del governo per fronteggiare questo momento difficile e ripartire più forti di prima. Ieri - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - approvato dal Consiglio dei ministri il decreto Agosto, 25 miliardi di euro stanziati, un pacchetto di misure ed interventi mirati per tutelare i lavoratori, per sostenere imprese, famiglie, Comuni ed enti locali, per ridurre le tasse, per investire sulla scuola, sull'ambiente, sui trasporti pubblici e sull'efficienza energetica". Cancelleri, poi, prosegue: "Il governo non si ferma e le misure inserite nel decreto legge approvato ieri sono una dimostrazione ulteriore che c’è voglia e bisogno di ripartire e tornare più forti di prima. Non ci fermiamo, c’è ancora tanto da fare e l’Italia merita dalla politica impegno e coraggio, così ripartiremo - conclude il viceministro -, per il bene del Paese e per il meglio di ogni cittadino italiano, continuiamo a lavorare con serietà". (Rin)