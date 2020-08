Scuola: Granato (M5s), assumiamo 84 mila docenti, continua attacco ingiustificato ad Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Istruzione del Senato, Bianca Laura Granato, dichiara: "Per la ripartenza a settembre dell’anno scolastico nessun Paese europeo ha avuto più misure del nostro. Saranno assunti a tempo indeterminato - continua la parlamentare in una nota - 11.323 Ata (personale Ausiliario, tecnico ed amministrativo) e 84.000 docenti di cui: infanzia 5609, primaria 18.431, secondaria I grado 29.136, secondaria II grado 31.974. Il 50 per cento dei posti riservati alle graduatorie concorsuali di merito sarà assegnato ai vincitori e idonei del concorso 2016. Nel caso in cui vi fossero più posti vacanti e disponibili rispetto al numero complessivo degli aspiranti docenti inclusi nella graduatoria 2016, si procede per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 conferendo gli incarichi per l’80 per cento al concorso 2018 e per il 20 per cento ai concorsi successivi al 2018 (sempre nell’ambito del 50 per dei posti destinati a concorso). Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono in parte accantonati". L'esponente del M5s aggiunge: "Se fossero state espletate, come previsto per agosto, le procedure concorsuali straordinarie, il 10 per cento dei posti residuali sarebbe stato assegnato in tempo ai vincitori - spiega -, ma con il decreto dell’8 aprile scorso abbiamo dovuto dar seguito alle indicazioni del Partito democratico e di Liberi e uguali, oltre che di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia di far slittare la procedura perché i questionari computer based, a loro dire, non andavano bene per selezionare il personale docente". (segue) (Com)