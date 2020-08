Scuola: Granato (M5s), assumiamo 84 mila docenti, continua attacco ingiustificato ad Azzolina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Granato, poi, afferma: "Continua, nonostante le cifre investite nella scuola italiana lievitino di provvedimento in provvedimento, l’attacco ingiustificato con qualsiasi pretesto alla ministra Azzolina, colpevole di essere Cinque stelle e di aver tenuto la barra a dritta sui concorsi selettivi, una procedura che, nonostante una Costituzione vigente la preveda esplicitamente, dalla politica deteriore viene considerata una soluzione iniqua e da non applicare. Ma lo stesso Fioramonti, quando era ministro Cinque Stelle ed era favorevole alle stabilizzazioni senza concorso, veniva continuamente ridicolizzato ed attaccato (per esempio sulla questione delle merendine). La verità è che l’unica forza politica con mani libere rappresentata in Parlamento perché eletta dai cittadini senza sostegno delle lobby è ritenuta in qualsiasi settore un pericolo per un sistema che in questo ventennio ha fatto della corruzione e della marchetta la guida delle azioni dei governi che si sono succeduti. Oggi - osserva la deputata - le scuole e gli enti locali hanno delle indicazioni precise per potersi organizzare nel rispetto delle rispettive autonomie e hanno il supporto costante del Ministero. Chi lavora bene riuscirà con le indicazioni e le misure che ha ricevuto a ripartire a settembre in sicurezza e senza problemi. La riapertura delle graduatorie provinciali statali impedirà l’arbitrio del reclutamento per Mad, introdotto dal Pd con la 'Buona scuola'". (segue) (Com)