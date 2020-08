Scuola: Granato (M5s), assumiamo 84 mila docenti, continua attacco ingiustificato ad Azzolina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Granato, "finalmente grazie al Movimento cinque stelle e al lavoro indefesso della ministra Azzolina nella scuola si è ripristinato lo stato di diritto. Sembra nulla, ma le scuole erano diventate un Far west. Ora in neanche un anno a tante storture si è posto rimedio. Per chi ha la pazienza di aspettare, porremo rimedio a tutti i danni fatti in 20 anni di disastri e di tagli. Solo chi ama la scuola veramente - conclude la parlamentare pentastellata - può avere la determinazione e la costanza che occorrono per mandare a segno un simile obiettivo e noi ce l’abbiamo: il tempo ci darà ragione. Ce la faremo, nonostante tutto e tutti". (Com)