Libano: custodia cautelare per 20 funzionari della dogana di Beirut

- La magistratura libanese ha messo in custodia cautelare 20 funzionari della dogana del porto di Beirut tra cui il loro capo, Badri Daher. Lo riferisce l'inviato dell'emittente "al Jazeera". Su di loro è in corso un'inchiesta in seguito alla forte esplosione di martedì scorso che ha colpito la capitale libanese facendo 154 morti e circa 6 mila feriti oltre che centinaia di dispersi. I media libanesi hanno diffuso oggi un documento degli inquirenti che riguarda la Banca centrale del Libano e il congelamento dei conti correnti di funzionari ed ex dirigenti del porto e dell'amministrazione della dogana. (Res)