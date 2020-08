Fiumicino: litiga con un uomo e lo colpisce con un sasso, arrestato 24enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Fiumicino sono intervenuti in via della Scafa, dove era stata segnalata una violenta lite. Arrivati sul posto, i militari hanno trovato 2 uomini che si stavano ancora picchiando. Uno dei due, ha preso una pietra con cui ha colpito più volte alla testa il suo antagonista, facendolo cadere a terra. Non ancora soddisfatto, l’uomo, alla vista dei militari, li ha aggrediti nel tentativo di darsi alla fuga, ma è stato bloccato. L’esagitato, un pregiudicato 24enne, è finito in manette ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni del magistrato, mentre l’altro uomo, un 46enne anche lui già noto alle forze dell’ordine, è stato affidato alle cure dei sanitari. (Rer)