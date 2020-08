Decreto Agosto: Boccia, per Regioni ed Enti locali massima attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, osserva che "gli effetti dello stravolgimento delle attività quotidiane causate dal Covid-19 e la contrazione delle entrate ha determinato sacrifici immensi sui territori da parte di Comuni, Province e Regioni che il governo ha ogni giorno ben chiari. La massima attenzione sulla qualità dei servizi collettivi e a domanda individuale - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook - non è solo compito degli enti territoriali, ma è sempre stato un dovere del governo assicurare; questo decreto così come tutti i precedenti, fatti in emergenza assoluta, conferma che è il governo è al loro fianco". Boccia aggiunge: "Nel decreto approvato questa notte, il Mef ha svolto con i viceministri Misiani e Castelli, un lavoro decisivo per garantire le coperture di misure importanti che avevamo garantito nei numerosi confronti con il presidente del Consiglio, nei diversi confronti istituzionali a Regioni ed enti locali; un intero capitolo del decreto è destinato ai provvedimenti con impatto diretto sulle Autonomie locali. Ulteriori interventi - conclude il ministro - saranno sicuramente valutati dal Parlamento e potranno rafforzare l'impianto del decreto. La leale collaborazione tra livelli istituzionali rimane per il governo la strada maestra". (Rin)