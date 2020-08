Decreto Agosto: Bombardieri, aspettiamo di leggere testo ufficiale, sembra non sia passata logica licenziamento libero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, afferma in merito al decreto Agosto: "Per un giudizio compiuto, attendiamo di leggere il testo ufficiale. Allo stato - continua il dirigente sindacale in una nota - sembra che non sia passata la logica del licenziamento libero, in virtù del riferimento alle 18 settimane di Cig (Cassa integrazione). Per noi restano fermi due punti: bisogna assicurare protezioni e tutele a tutti i lavoratori che rischiano di perdere l'occupazione e bisogna che siano garantiti i rinnovi dei contratti, per tutti, nel pubblico e nel privato. Ribadiamo al governo", continua Bombardieri, "la richiesta di aprire un vero confronto per definire, in materia di lavoro e crescita, il migliore utilizzo delle risorse del Recovery fund. A sostegno delle nostre rivendicazioni - conclude il leader della Uil -, è stata già programmata una giornata di mobilitazione nazionale unitaria per il prossimo 18 settembre". (Com)