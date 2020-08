Difesa: rilancio Taranto, assunzioni in arsenale Marina e ammodernamento stazione navale Mar Grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della Difesa emerge anche nello sviluppo del territorio: questo risultato dimostra l’impegno da parte del governo verso la città di Taranto. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, all’indomani del consiglio dei ministri a commento delle misure varate per Taranto nel dl agosto e i fondi del Cipe. Secondo Guerini, questi sviluppi “rappresentano un nuovo percorso di crescita economica per Taranto, una città in cui la Marina Militare è già parte del tessuto socio economico. Con il decreto agosto - ha detto - abbiamo anche garantito il numero di lavoratori pubblici, il ricambio generazionale, le competenze professionali in via di estinzione ed attività che non possono essere esternalizzate come quelle delle maestranze dell’arsenale. Questa è la strada e su questa bisogna continuare a lavorare senza per questo rinunciare ad ogni ulteriore intervento di valorizzazione delle nostre infrastrutture coinvolgendo tutti gli attori istituzionali”. (Com)