I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: notte di fuoco nell'insediamento abusivo alla Magliana, in fiamme baracche e immondizia - Da ieri pomeriggio e fino a notte fonda un incendio, all'altezza del viadotto della Magliana a Roma, ha mantenuto occupate diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale capitolino. I pompieri hanno lavorato incessantemente per estinguere l’incendio di grossi cumuli di immondizia segnalati dalla polizia, in conseguenza al disagio che i fumi della combustione recavano al traffico e alle abitazioni circostanti. Giunti sul posto i soccorritori gli operatori dei vigili del fuoco hanno trovato un accampamento abusivo di baracche che, però, erano disabitate. Intervenute le squadre di Ostiense, Prati, con il supporto di un’autobotte, coadiuvati dal personale del Comando di Roma su mezzi vigili del fuoco del movimento terra. Nessuna persona è rimasta ferita. (segue) (Rer)