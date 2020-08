I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Campidoglio, tavolo tecnico per la "rigenerazione" dell'rea Flaminio-Villaggio Olimpico - Approvata dalla Giunta Capitolina la memoria che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico interno per consentire la messa a punto di uno studio di fattibilità il cui obiettivo sarà l'avvio di un programma di rigenerazione e valorizzazione dell'area Flaminio – Villaggio Olimpico. Lo annuncia con una nota il Campidoglio e precisa che il tavolo in questione "sarà composto dal vice direttore generale dell'area Servizi al Territorio, direttore del dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica, direttore dipartimento Sport e Politiche giovanili, direttore dipartimento Mobilità e Trasporti, direttore del dipartimento Patrimonio; se necessario il tavolo potrà essere integrato da ulteriori strutture capitoline interessate e dovrà riunirsi con cadenze periodiche, verbalizzando gli incontri e riferendo direttamente alla Sindaca". (segue) (segue) (Rer)