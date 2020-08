I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stadio Roma: Campidoglio, ok da Giunta a delibere propedeutiche a convenzione urbanistica per realizzazione progetto - La Giunta capitolina "ha approvato le due delibere necessarie e propedeutiche per l'approvazione del provvedimento finale relativo al progetto del nuovo stadio a Tor di Valle, ovvero la convenzione urbanistica che dovrà essere sottoscritta tra Roma Capitale e il soggetto attuatore". Lo si legge in una nota del Campidoglio. Via libera, quindi, alla delibera con lo schema di Accordo di collaborazione "tra Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma relativo all'adeguamento del progetto definitivo dell'unificazione della via del Mare e della via Ostiense, nel tratto tra il Gra e il cosiddetto Nodo Marconi. È stata anche approvata la delibera con lo schema di Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Regione Lazio finalizzato al potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico locale, in particolare della linea ferroviaria Roma-Lido". (segue) (segue) (Rer)