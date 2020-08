I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ostia: padre e figlio spacciatori a Fregene, sorpresi in casa con hashish e marijuana - I carabinieri della stazione di Fregene hanno perquisito l’abitazione di una famiglia del posto dove, da qualche giorno, i militari avevano notato un insolito via vai di persone: il sospetto è che alla base di quei movimenti nella casa, occupata da padre e figlio, potesse celarsi qualche attività illecita. Per questo motivo, i carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione all’esito della quale i due congiunti, di 56 e 25 anni, entrambi pregiudicati, sono stati trovati in possesso di 30 grammi tra hashish e marijuana, già suddivisi in dosi, nonché tutto il materiale utile al confezionamento della droga. I pusher sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni del magistrato. (segue) (Rer)