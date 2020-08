I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: controlli in centro e periferie, 7 arresti e 1,3 chili di droga sequestrati - Sono sette gli spacciatori arrestati nelle ultime ore dai carabinieri di Roma durante i controlli allo spaccio nel centro storico e nelle periferie della Capitale. I militari, in più operazioni hanno sequestrato circa 1,3 chili di sostanze stupefacenti. Il sequestro più consistente è stato eseguito dai militari del nucleo operativo della Compagnia Roma Montesacro che hanno arrestato un 41enne romano, con precedenti, sorpreso in possesso csono giunti a lui dopo un servizio di pedinamento e appostamento nei luoghi maggiormente frequentati da tossicodipendenti della zona. Gli stessi militari hanno arrestato un 46enne del Bangladesh sorpreso a cedere alcune dosi di marijuana ad un connazionale in via Scribonio Curione. La successiva perquisizione ha consentito di sequestrare altri 61 grammi di “erba” trovati nelle tasche del pusher. Nella notte, i militari del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un 40enne di Siracusa e un 46enne di Roma che, a seguito di una verifica durante un posto di controllo alla circolazione stradale in viale Guglielmo Marconi, sono stati trovati in possesso di 53 grammi di marijuana, nascosti nel cruscotto dell’autovettura su cui stavano viaggiando. (segue) (Rer)