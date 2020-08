Tlc: Manzella (Pd), su rete unica percorso di confronto con operatori e regolatori, indicazione chiara da Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gian Paolo Manzella, sottosegretario del Partito democratico al ministero dello Sviluppo economico con delega alla attuazione e all’aggiornamento della strategia per la banda ultra larga, rileva che "c'è un punto nella vicenda della rete unica che va tenuto presente in questo passaggio. Ed è che qualche giorno fa, il 16 luglio - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -, mozioni promosse da diversi gruppi politici ed approvate dalla Camera dei deputati hanno dato indicazioni chiare: di metodo e di merito. Da un lato impegnando il governo ad assumere, in un confronto con gli operatori e le autorità di regolazione, tutte le iniziative necessarie per affrontare il tema dello sviluppo delle banda ultra larga nel nostro Paese, anche attraverso l’integrazione delle infrastrutture esistenti. E, d'altra parte", prosegue Manzella, "ribadendo la centralità di libera concorrenza e protezione della sicurezza. Quella tracciata dall'Aula di Montecitorio è, ritengo, la strada più corretta, nel metodo e nel merito, per affrontare una questione che, oltre ai destini e alle scelte delle singole realtà coinvolte, tocca in maniera molto rilevante il futuro tecnologico del nostro Paese, il rapporto tra Stato e mercato che vogliamo - conclude il sottosegretario al Mise -, il rispetto di consolidati principi in materia di concorrenza, la tutela e la valorizzazione del capitale umano che lavora in questo settore". (Com)