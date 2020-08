Droga: sorpreso con 210 chilogrammi hashish nel furgone, arrestato 56enne litografo nel Milanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 56enne, litografo e residente ad Inveruno (Mi), è stato arrestato ieri dai Carabinieri di Legnano per detenzione ai fini spaccio dopo essere stato trovato con 210 chilogrammi di hashish a bordo del furgone su cui viaggiava. I militari operanti, lungo la Strada Provinciale 13, hanno proceduto di iniziativa al controllo di un furgone Fiat Fiorino, il cui conducente si era dimostrato sin da subito particolarmente nervoso. Dalla perquisizione all’interno della cabina del veicolo, munita di doppiofondo, sono stati rinvenuti 6 sacchi di juta contenenti complessivi 210 chilogrammi di hashish suddivisa in panetti da 100 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha inoltre permesso di sottoporre a sequestro ulteriori 6 grammi di stupefacente del tipo marijuana, un bilancino di precisione e due ricetrasmittenti. Le indagini proseguono per accertare dove fosse diretto lo stupefacente e gli eventuali legami della persona arrestata con le organizzazioni criminali operanti sul territorio milanese. (com)