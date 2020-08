Georgia-Russia: ministero Esteri Mosca, normalizzare i rapporti per la stabilità del Caucaso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continua a lavorare per ripristinare il dialogo e i negoziati tra Georgia, Abkhazia e Ossezia del Sud, in quanto ritiene importante normalizzare i rapporti russo-georgiani per la stabilità del Caucaso. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri di Mosca, tramite una nota diffusa in occasione del 12mo anniversario dell'occupazione russa dell'Ossezia del Sud. "In tutti questi anni, gli sforzi della Russia sono stati volti al ripristino del dialogo e di un adeguato processo di negoziati tra la Georgia da una parte e l'Abkhazia e l'Ossezia del Sud dall'altra, anche tramite la firma di un accordo contro l'utilizzo della forza tra di loro", si legge nella nota diffusa oggi dalla diplomazia di Mosca, sottolineando che "la normalizzazione dei rapporti tra Russia e Georgia è un elemento importante per arrivare alla piena stabilità e sicurezza nel sud del Caucaso". (segue) (Rum)